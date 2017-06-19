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Браслеты для людей с потерей памяти: руководитель отряда «Ангел» о ноу-хау

19 июня 2017 16:22
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Новости Беларуси. О разработке, которая поможет находить пропавших, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:
В настоящий момент мы пытаемся реализовать проект на коммерческой основе, который направлен на предотвращение безвестного исчезновения – это специальные браслеты для людей с потерей памяти. Вот здесь мы берём на себя функцию безопасности этой и для того, чтобы родственники могли создать условия благоприятные и безопасные для своих близких – они могут заплатить абонентскую плату и мы будем обеспечивать их безопасность, помогать им.  

Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело?

# общество # Спасение # Сергей Ковган

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