Браслеты для людей с потерей памяти: руководитель отряда «Ангел» о ноу-хау

Новости Беларуси. О разработке, которая поможет находить пропавших, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

В настоящий момент мы пытаемся реализовать проект на коммерческой основе, который направлен на предотвращение безвестного исчезновения – это специальные браслеты для людей с потерей памяти. Вот здесь мы берём на себя функцию безопасности этой и для того, чтобы родственники могли создать условия благоприятные и безопасные для своих близких – они могут заплатить абонентскую плату и мы будем обеспечивать их безопасность, помогать им.