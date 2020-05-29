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Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?

29 мая 2020 15:41
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Новости Беларуси. Накануне Дня защиты детей Ботанический сад проводит интерактивный «Зеленый квест» для всей семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?-1

Прогулки по аллеям предлагают совместить с выполнением различных заданий. На специальной карте обозначены 10 маршрутов, которые необходимо пройти. Самым маленьким участникам предложат пройти викторину или решить загадку. Для безопасности здоровья квест выполняется дистанционно с помощью смартфона, а маршруты не пересекаются.

Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?-4

Татьяна Рогач, организатор мероприятия:
Мы внедрили новые технологии. Например, в нашей карте расположены QR-коды, которые нужно считать. Каждый QR-код это маленький рассказ о том растении, к которому вы приходите.

Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?-7

Я никогда не выполнял вот такие квесты масштабные, особенно по QR-кодам. И прям радость взяла, что я нашел первое растение.

Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?-10

Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Квест не только развлекательный, он и познавательный. И детям он будет интересен, и взрослым. Там задания в виде игры, в виде каких-то познавательных заданий по растениям, по арт-объектам Ботанического сада.

Ботанический сад приглашает на «Зелёный квест» 30 и 31 мая. Почему стоит сходить?-13

Квест можно проходить до трех часов. В финале на онлайн-платформе Ботанического сада пройдет розыгрыш призов.

# Растения и цветы # общество # Татьяна Рогач # Анна Козел # Фотофакт

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