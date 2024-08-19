Боровик: Китай всячески готов содействовать, чтобы с Беларуси сняли санкции
Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Вадим Боровик, политолог:
Вообще появление китайских войск на нашей территории исходит из чего? Беларусь всегда, как я уже не раз говорил, умеет быть полезным, эффективным партнером. Мы не иждивенцы, мы всегда работаем по принципу «плюс на плюс».
Китайцы искренне заинтересованы, первое, в мирной Беларуси, в суверенной Беларуси и в снятии санкций с Беларуси. Потому что «Один пояс, один путь» предполагал работу на западные рынки. И сегодня многие компании в «Великом камне», к сожалению, немножко сдерживают свою деятельность, в том числе и из-за этих санкций. Поэтому Китай всячески готов содействовать тому, чтобы с Беларуси были сняты санкции.
Именно китайские партнеры заинтересованы максимально в том, чтобы Беларусь имела сильную экономику в регионе, не была втянута в военный конфликт, и они готовы нам оказывать действенную помощь в том случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. Поэтому это очень важный партнер с точки зрения геополитики.
Вадим Боровик:
Им выгоден такой партнер. У нас у некоторых комплекс неполноценности – начинают или в отношениях с Россией, или в отношениях с Китаем говорить, что нам кто-то помогает, мы без кого-то не справимся. Нет, сегодня Россия очень заинтересована в нас, и большая польза для России в том, что имеют больше тысячи километров протяженность границы мирную, имеют возможность, в том числе благодаря Китаю и китайским компонентам, здесь производить продукцию и двойного назначения, и продукцию мирного тыла – то, что нужно России. Это симбиоз сотрудничества. И Китаю нужен стабильный регион и стабильная Беларусь, мирная Беларусь. Вот в этом сама суть. С Китаем у нас никогда не искрило. Это, наверное, восточная сдержанность, умение непоспешно делать...
Алена Сырова, СТВ:
Хотя пытаются сейчас раздуть историю. Помните все эти заголовки, когда глава государства встречался на ШОС с Си Цзиньпином? Писали о том, что Си Цзиньпин чуть ли не воспитывал Александра Григорьевича по теме Польши.
Вадим Боровик:
Мы понимаем, что у Китая есть свои геополитические интересы, экономические интересы и прочее. Но в интересах Китая – мирная, суверенная Беларусь.
Сенько: Беларусь и Китай готовы обсуждению любых вопросов в любой ситуации.