Боровик: Китай всячески готов содействовать, чтобы с Беларуси сняли санкции

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик, политолог:

Вообще появление китайских войск на нашей территории исходит из чего? Беларусь всегда, как я уже не раз говорил, умеет быть полезным, эффективным партнером. Мы не иждивенцы, мы всегда работаем по принципу «плюс на плюс».

Китайцы искренне заинтересованы, первое, в мирной Беларуси, в суверенной Беларуси и в снятии санкций с Беларуси. Потому что «Один пояс, один путь» предполагал работу на западные рынки. И сегодня многие компании в «Великом камне», к сожалению, немножко сдерживают свою деятельность, в том числе и из-за этих санкций. Поэтому Китай всячески готов содействовать тому, чтобы с Беларуси были сняты санкции.

Именно китайские партнеры заинтересованы максимально в том, чтобы Беларусь имела сильную экономику в регионе, не была втянута в военный конфликт, и они готовы нам оказывать действенную помощь в том случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. Поэтому это очень важный партнер с точки зрения геополитики.