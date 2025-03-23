Боровик: американцам нужна ослабленная Европа, слабая Россия и ослабленный Китай

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Что привело Трампа к таким решениям? Во-первых, он стал заложником своих бравадных заявлений. Ему сегодня надо абсолютно сдержанно и грамотно себя вести, чтобы не показывать, что он где-то кому-то идет на чрезмерные уступки. Во-вторых, надо понимать, что США с точки зрения экономики и глобального влияния гораздо более мощные ресурсы имеют, несопоставимые с Российской Федерацией. Это факт.

Сегодня российский главный аргумент в переговорах и то, что Россия может противопоставить глобальному влиянию США, это ее перелом на земле и определенный успех, хотя, как правильно сказал украинский эксперт, не быстрое продвижение, но продвижение по всей линии фронта. И сегодня вот это заявление о приостановке боевых действий, почему осторожно к этому Владимир Путин относится, он понимает, что вот этот главный аргумент могут у России забрать. Соответственно, усилить за этот месяц, если бы полностью остановились военные действия, Украину опять накачать орудием, лишить и этого переговорного аргумента. И самая большая проблема этого конфликта, вот вы поймите, не надо лишать Украину субъектности. Это тупиковая позиция, но взаимонеприемлемые требования со стороны Москвы и Киева, которые они друг другу предъявляют, взаимоисключающие. Это не является миром, это является заморозкой по северокорейскому сценарию. Она может за 70 лет продлиться, но если в Конституции Украины будут одни территории закреплены, а в конституции России – другие, это будет заморозка.

Плюс, позиция Европы не совсем конструктивная. Поэтому ситуация крайне сложная, здесь топором работать нельзя. Здесь надо работать тонким хирургическим скальпелем, чтобы этот хрупкий процесс не разрушить. Потому что интересы у Вашингтона абсолютно другие. Им нужен контроль Европы, сдерживание Евразии и всего региона. «Один пояс – один путь» должен плохо работать. Почему американцы заговорили о том, чтобы Россия сдерживала военно-техническое сотрудничество с Китаем. Им нужна ослабленная Европа, слабая Россия и ослабленный Китай. Вот чего они добиваются. И они хотят еще в Тихом океане навести порядок и на Ближнем Востоке.