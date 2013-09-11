В Минске в преддверии Дня города более 250 семей получили квартиры в новостройке

Новости Беларуси. Метры счастья. 11 сентября в Минске ключи от новых квартир получили более 250 семей. Среди них 19 многодетных.

19-этажный дом сдали в преддверии Дня города с полной отделкой, а счастливым новоселам осталось лишь завести мебель и придать жилищу индивидуальный стиль.

Рядом с новостройкой оборудована автостоянка практически на 150 машиномест. Что касается инфраструктуры, то микрорайон, где возвели высотку, уже обжитой: здесь есть магазины, школа, детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Вабишевич:

Сегодня мы получили трехкомнатную квартиру в этом доме. Очень рады, очень счастливы, что наконец переедем, будет свое жилье. Большие комнаты. Все рады, довольны.

Антон Кандыбович:

Квартира красивая, нравится моим детям и мне. Кругом чудесная природа. Рядом школа, которой я посвятил всю свою жизнь.

Большая квартира для большой семьи. Четыре комнаты, два балкона и санузла, просторная прихожая и даже кладовка... Новоиспеченные жильцы с энтузиазмом проводят экскурсию. О таких хоромах они мечтали не один год: двенадцать лет Максим и Екатерина Жабчиц жили в общежитии. При этом в семье трое маленьких детей.

Екатерина Жабчиц:

Комнаты хорошие, просторные, светлые. Мы комнатами очень довольны. И планировкой нашей квартиры. Приятно в такой день получить ключи от так долгожданной нашей квартиры.

Они уже знают как придать своей мечте подобающую огранку. Дело за малым: осталось перевезти мебель и навести лоск. Сама квартира сдана с полной отделкой.

Максим Жабчиц:

Это наша мечта, наконец она сбылась. Думаю, что к выходным дням будем переезжать.

Екатерина Жабчиц:

Район хороший здесь - магазины здесь есть рядышком. И в садик нас взяли без проблем, и в школу. мы очень рады, к нам отнеслись все хорошо.

Соседями в этой высотке по улице Герасименко в Минске стали 254 семьи, 19 из них — многодетные. Красную ленту, недаром, перерезали сегодня. Сдача домов накануне Дня города стала традицией. К слову, около семидесяти пяти процентов жильцов — бюджетники: врачи, учителя, работники коммунального хозяйства. Рядом с девятнадцати этажной новостройкой оборудовали гостевую парковку на 146 машино-мест.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

До конца года в районе планируется еще возведение 4 жилых объектов. Из них 2 жилых дома - общежития и арендный дом на 143 квартиры.

На этой же неделе новоселье ждут в Октябрьском районе столицы: послезавтра там сдается аналогичная высотка на 131 квартиру.