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В Минске в преддверии Дня города более 250 семей получили квартиры в новостройке

11 сентября 2013 15:12
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Новости Беларуси. Метры счастья. 11 сентября в Минске ключи от новых  квартир получили более 250 семей. Среди них 19  многодетных.

19-этажный дом сдали в преддверии Дня города с полной отделкой, а счастливым новоселам осталось лишь завести мебель и придать жилищу индивидуальный стиль.

Рядом с новостройкой оборудована автостоянка практически на 150 машиномест. Что касается инфраструктуры, то микрорайон, где возвели высотку, уже обжитой: здесь есть магазины, школа, детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Вабишевич:
Сегодня мы получили трехкомнатную квартиру в этом доме. Очень рады, очень счастливы, что наконец переедем, будет свое жилье. Большие комнаты. Все рады, довольны.

Антон Кандыбович:
Квартира красивая, нравится моим детям и мне. Кругом чудесная природа. Рядом школа, которой я посвятил всю свою жизнь.

Большая квартира для большой семьи. Четыре комнаты, два балкона и санузла, просторная прихожая и даже кладовка... Новоиспеченные жильцы с энтузиазмом проводят экскурсию. О таких хоромах они мечтали не один год: двенадцать лет Максим и Екатерина Жабчиц жили в общежитии. При этом в семье трое маленьких детей.

Екатерина Жабчиц:
Комнаты хорошие, просторные, светлые. Мы комнатами очень довольны. И планировкой нашей квартиры. Приятно в такой день получить ключи от так долгожданной нашей квартиры.

Они уже знают как придать своей мечте подобающую огранку.   Дело за малым: осталось  перевезти мебель и навести лоск. Сама квартира сдана с полной отделкой. 

Максим Жабчиц:
Это наша мечта, наконец она сбылась. Думаю, что к выходным дням будем переезжать.

Екатерина Жабчиц:
Район хороший здесь - магазины здесь есть рядышком. И в садик нас взяли без проблем, и в школу. мы очень рады, к нам отнеслись все хорошо.  

Соседями в этой высотке по улице Герасименко в Минске стали 254 семьи, 19 из них — многодетные. Красную ленту, недаром, перерезали сегодня.  Сдача домов накануне Дня города стала традицией. К слову, около семидесяти пяти процентов жильцов — бюджетники: врачи, учителя, работники коммунального хозяйства. Рядом с девятнадцати этажной новостройкой   оборудовали  гостевую парковку на 146 машино-мест. 

Дмитрий Гуриненко,  заместитель главы администрации Заводского района Минска:
До конца года в районе планируется еще возведение 4 жилых объектов. Из них 2 жилых дома  - общежития и арендный дом на 143 квартиры.

На этой же неделе новоселье ждут в Октябрьском районе столицы:  послезавтра там сдается аналогичная высотка на 131 квартиру.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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