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В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

11 сентября 2013 11:50
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Новости США. 11 сентября 12 лет назад террористы-смертники на захваченных самолётах атаковали башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона в США. Тогда погибли почти три тысячи человек.

В день поминовения американцы требуют проведения нового расследования. Сегодня по всей стране усилили меры безопасности. Под усиленную охрану взяли диппредставительства Соединённых Штатов по всему миру.

Боевики часто активизируются в годовщины терактов. Так, 11 сентября 2012 года экстремисты атаковали посольство США в Бенгази, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Терроризм # Теракт 11 сентября 2001 года

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