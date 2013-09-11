В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

Новости США. 11 сентября 12 лет назад террористы-смертники на захваченных самолётах атаковали башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона в США. Тогда погибли почти три тысячи человек.

В день поминовения американцы требуют проведения нового расследования. Сегодня по всей стране усилили меры безопасности. Под усиленную охрану взяли диппредставительства Соединённых Штатов по всему миру.

Боевики часто активизируются в годовщины терактов. Так, 11 сентября 2012 года экстремисты атаковали посольство США в Бенгази, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.