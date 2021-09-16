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Минск готовится ко Дню народного единства. Обещают яркое шоу в «Минск-Арене»

16 сентября 2021 14:01
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить День народного единства.  Уже стартовали праздничные акции, турниры и выставки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основные мероприятия запланированы на 17 сентября. В «Минск-Арене» состоится яркое шоу.

Минск готовится ко Дню народного единства. Обещают яркое шоу в «Минск-Арене»-1

Его организатором выступит общественное объединение «Патриоты Беларуси». Особое внимание в эти дни уделено молодежи. Самые достойные учащиеся уже несут Вахту Памяти на Посту №1 на площади Победы. В Лошицком усадебно-парковом комплексе соревновательный дух объединит молодежь и старшее поколение. Чуть позже в этот же день здесь состоится открытый конкурс интернет-челенджей «Люблю Беларусь. Пою Беларусь». Также в школах, музеях и библиотеках проходят тематические выставки, конкурсы и встречи.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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