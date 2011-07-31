Большую часть своих доходов жители Латвии тратят на услуги ЖКХ

В Латвии стремительно растет число неплательщиков коммунальных услуг. Только за последние два года в стране заведено около 1000 дел против тех, кто не в состоянии рассчитаться за тепло, электричество и газ. Причина проста: общий счет за квартиру в Латвии – от трети до половины месячного дохода.

По народной примете, птица, залетевшая в дом, – к несчастью, потому Владимир, хозяин квартиры в стандартной рижской многоэтажке, кормит чайку на подоконнике. И без примет проблем хватает, главная из которых – рост коммунальных услуг, ставший в последнее время неуправляемым.

Владимир Галочкин:

По сравнению с 2010 годом стоимость отопления выросла на 25%. Даже стоимость холодной воды, хоть и не потребляет энергии, тоже выросла на 6%.

Растет все. Растет обслуживание, во многих случаях необоснованно. Государство умыло руки и пустило все на самотек.

Квитанции за коммунальные платежи последних лет – немые свидетели развития и пика экономического кризиса. Как в государстве, так и в семье Владимира. На оплату ЖКХ Галочкины тратят свыше 30% своего бюджета, при том что глава семьи – российский военный пенсионер, супруга – квалифицированный фармацевт, одна из трех дочерей помогает деньгами из Великобритании.

Владимир Галочкин:

У нас квартира в 73 кв. м. Коммунальные платежи зимой превышают 100 латов, это 200 долларов. А пенсии у многих – 120-140 латов, то есть две трети пенсии человек зимой тратит. А многие у нас только на общественных работах. Там вообще 80 латов платят.

Экономисты уверяют: если расходы за месяц на продукты питания, коммунальные услуги, свет, газ, услуги мобильной и фиксированной связи, выплаты за кредиты, словом, все возможные регулярные расходы, превышают 20-30% от общих доходов семьи или человека, значит этот человек или семья – в группе риска неплатежеспособного населения. В Латвии таковых сегодня большинство, а те, кто еще платежеспособен, с тревогой смотрят не неумолимый рост тарифов.

Жители Риги:

Очень сильно растут. Не успеваем платить. Выселяют на улицу.

За один кубический метр горячей воды мне приходиться платить 5-6 латов. Это 10-12 долларов.

И занять не у кого, как в молодости. Остатки приходится рассчитывать по калькулятору.

Долги за коммунальные услуги населения перевалили за отметку в 40 миллионов долларов по Риге и в 200 миллионов долларов в целом по республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многочисленные судебные разбирательства выясняют реальный уровень платежеспособности должников, а также обоснованность стоимости услуг домоуправлений.

Кристс Лейшкалнс, представитель объединенного домоуправления Риги:

Последний отопительный сезон увеличил количество должников. Это также связано с ростом тарифов и не самой неблагоприятной экономической ситуацией.

Самая тяжелая ситуация с оплатой тепла. Нового отопительного сезона жители Латвии ждут уже не с тревогой – с ужасом. Минувшая зима была суровой, и многие работали только за тепло в домах, а немало и тех, кто сидел в холоде.

Поставщики тепла, страдающие от накопленных населением долгов, не намерены делать никаких поблажек впредь никому и не подключать должников к теплу даже в самые суровые морозы.

Бируте Крузе, член правления предприятия теплоснабжения «RIGAS SILTUMS»:

Мы не отступаем и не подключаем дом. Если бы дровами дом отапливался, то жители вынуждены были бы покупать дрова. Один раз купили, а на следующий год кто-то не заплатит. Что они будут делать? Это то же самое, что с теплом – заплатить надо.

Основа всех тарифов – это цена на бензин, электроэнергию и газ. Первые две позиции уже пережили рекордный взлет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С первого июля этого года повышена цена на природный газ, а значит грядущий отопительный сезон будет еще жестче. Газовщики, при этом, делают хорошую мину при плохой игре.

Винсентс Макарис, представитель газовой компании (Латвия):

В последние годы тарифы росли с ценой на нефть. Был момент, когда они упали, и тогда снижались и наши тарифы. Последний рост тарифов был первого июля – 15%-18%.

Любопытно, что в 2008-м году, перед кризисом, мировые цены на нефть были на своем пике и с тех пор неуклонно снижались. А тарифы на отопление в Латвии чудесным образом росли и продолжают расти.

В Латвии на площадке под названием ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, столкнулись интересы сразу трех сторон: государства, поставщиков энергии и потребителей. С целью соблюдения баланса интересов в республике создали целую комиссию – Регулятор общественных услуг. Она должна найти компромисс, но пока результатом поисков являются новые и новые повышения тарифов.

В самой комиссии утверждают, что работа проводится колоссальная, но зачастую решения правительства одним махом перечеркивают все многомесячные наработки и регулировки.

Валдис Люкенбах, председатель правления Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии:

У государства было несколько путей решения. Или повысить добавочную стоимость, или еще как-то получить деньги, потому что мы находились в критической ситуации во время этого кризиса. Но был выбран следующий путь: добавить акцизный налог для потребителей газа.

Несмотря на договоренность, которая была достигнута в конце 2010 года во время визита в Москву между латвийским министром экономики Артисом Кампарсом и премьер-министром России Владимиром Путиным о 15%-ом снижении закупочный цены на газ, тариф все равно вырос для всех латвийских потребителей именно в связи с изменениями в налоговой системе.

Помимо введения акцизного налога для газа была отменена и пониженная ставка налога на добавленную стоимость. Вместо прежних 5% она составляет с первого июля 22%. А это значит, что население в самое ближайшее время увидит новые цифры в своих квитанциях.