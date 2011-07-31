В Гродненской области будут выпускать до 400 тонн льняного масла в год, да еще и в собственной таре

Для Беларуси лен давно визитная карточка. Правда, отечественный бренд зачастую продают лишь в виде сырья, а не готовой продукции. На Гродненщине такую тенденцию изменили в корне. Запустили производственную линию по выпуску льняного масла.

Игорь Урбанович, начальник цеха производства предприятия:

Позволяет обеспечивать нашего потребителя маслом без добавок и консервантов.

Чтобы инвестиции в масленый бизнес не дали течь, на предприятии деньги намерены тратить исключительно в продвижение продукта. Даже тару для масла здесь не покупают, а производят сами. Задача одного из контейнеров – ежечасно выпускать по 500 пластиковых бутылок.

Лидское предприятие уже не один год специализируется на производстве льноволокна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В нынешнем решили освоить и изготовление масла. Работа максимально автоматизирована, а рентабельность даже при частичной загрузке – свыше 30%.

Ольга Урбанович, инженер-технолог предприятия:

Льняное масло мы получаем холодным прессованием – при температуре не выше 45 градусов. Весь процесс происходит под инертным газом. На нашем предприятии используется азот, который позволяет увеличить сроки годности без применения добавок.

До сих пор предложить белорусскому потребителю нечто подобное могли лишь зарубежные производители. Теперь же на этикетках все чаще можно увидеть «Сделано в Беларуси». Притом, что отечественный аналог почти на треть дешевле.

Игорь Урбанович, начальник цеха производства предприятия:

На экспорт планируется, но это в ближайшем будущем. Мы занимаемся этим производством впервые.

400 тонн льняного масла в год, именно столько намерен выпускать цех, вполне хватит, чтобы закрепиться на белорусском рынке. В ближайшее время такое же производство появится и в Минской области.