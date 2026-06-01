Большой театр Беларуси провел акцию «Волшебный мир театра для детей и про детей»

Большой театр Беларуси открыл двери для самых юных поклонников искусства. К Международному дню защиты детей здесь приурочили масштабный творческий праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленькие гости смогли примерить роль дирижеров, детально изучить музыкальные инструменты, понаблюдать за работой сценографа и даже создать собственные эскизы. Артисты и педагоги провели для ребят уроки актерского мастерства, захватывающие квесты и интерактивное путешествие в мир танца. А в Камерном зале для посетителей подготовили красочные мини-спектакли. Праздничная программа подарила каждому ребенку море ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Больше всего ребенку понравилось театрализованное представление. Потому что я все-таки думаю, что в будущем он станет артистом. И его это интересует очень.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Праздник, который мы организовываем для детской и семейной аудитории, всякий раз разный. Потому что, во-первых, мы стремимся разнообразить досуг детей и привлечь их внимание к такому сложному, на первый взгляд, жанру, как опера и балет классический.