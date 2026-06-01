ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дорогах в период летних каникул

Время повышенной ответственности для взрослых. С началом летних каникул ГАИ призывает родителей еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – юным любителям велосипедов, самокатов и средств персональной мобильности. Важно помнить, что оставлять малышей без присмотра вблизи дорог и во дворах категорически запрещено. Водителям также нужно быть предельно внимательными.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Водителям ни в коем случае не стоит снижать бдительность при управлении транспортом. Поведение ребенка на дороге может быть нелогичным и непредсказуемым. В этот период Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание детской безопасности и повторить основные правила дорожного движения, поведения на улице, особенно во дворе и на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция напоминает: в рамках масштабной акции «Внимание – дети!» все водители обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями даже днем. Это правило действует до конца нынешней рабочей недели.