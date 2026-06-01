МАЗ представляет свою технику на выставке «БАМАП 2026»

В Минске проходит 29-я специализированная выставка «БАМАП». В ней принимает участие ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ». Мероприятие традиционно приурочено к Общему собранию членов Ассоциации «БАМАП». Об этом информировала пресс-служба автозавода.

Экспоненты выставки – автопроизводители и дилеры, топливные операторы, поставщики запчастей, лизинговые и юридические компании.

МАЗ представил модели техники, которые представляют интерес в первую очередь для автомобильных перевозчиков: автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-64102L и тентового полуприцепа МАЗ-975830 и автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-545000 (МАЗ-Х) и новой разработки завода «МАЗ-Купава» – полуприцепа МАЗ-930012.

С экспозицией техники МАЗ ознакомились заместитель министра транспорта и коммуникаций Дубина Сергей Станиславович и председатель ассоциации «БАМАП» Боровой Николай Иванович, а также представители Республиканского союза строителей и Ассоциации АСМАП (Российская Федерация).

Фото: maz.by