В Гродно провели красочный парад детских колясок

Парад, где главные участники пока еще учатся делать первые шаги. В центре Гродно устроили красочное шествие детских колясок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К их оформлению подошли творчески: дизайн посвятили популярным профессиям, национальному колориту, Году белорусской женщины. Около 80 мам с малышами, среди которых немало многодетных, представили необычные инсталляции в 11 номинациях. Организаторы не ограничивали участников в фантазии, ведь главная идея этого праздника – укрепление традиционных ценностей и творческое объединение семей.

Евгения Бобровская, жительница Гродно: Мы семья Бобровских, четверо дочек у нас. Участвуем уже четвертый раз в параде колясок. Сегодня у нас Год белорусской женщины. Мы подобрали такой образ. Костюмы, коляску под цвет. Беларусь – это наша сила. Мы любим Беларусь.

Валерия и Александр Кривец, жители Гродно: Мы с мультика «Маша и медведь». Мы с дочкой – Маши, а это – наши медведи.

Ольга Ясевич, жительница Гродно:

У нас образ сегодня Дюймовочка. Вот наша Дюймовочка в цветочке. Господин Крот. Госпожа Жаба. В прошлом году участвовали. Очень понравилось, конечно, мероприятие. Все организованно. Много семей, много многодетных семей. Мы, кстати, тоже многодетная семья.

Творческий парад приурочили к Международному дню защиты детей. Это яркое шествие давно стало визитной карточкой Гродно. С каждым годом к масштабной акции подключается все больше креативных семей. Своим примером они наглядно доказывают: крепкий союз и счастливые дети – это не просто главная ценность для каждого человека, но и надежный фундамент сильного государства.