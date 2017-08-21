Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор

Новости Беларуси. Учебный год с новыми увлечениями. Столичный дворец детей и молодежи открыл очередной набор. Мастер-классы, презентации и консультации педагогов помогли родителям найти для своих детей интересное занятие: хореография, вокал, спорт, изобразительное искусство и интеллектуальное развитие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особым спросом у подростков пользуется отдел технического творчества. Здесь в 2017 году открылась школа программирования.