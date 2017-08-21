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Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор

21 августа 2017 17:33
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Новости Беларуси. Учебный год с новыми увлечениями. Столичный дворец детей и молодежи открыл очередной набор. Мастер-классы, презентации и консультации педагогов помогли родителям найти для своих детей интересное занятие: хореография, вокал, спорт, изобразительное искусство и интеллектуальное развитие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особым спросом у подростков пользуется отдел технического творчества. Здесь в 2017 году открылась школа программирования.

Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор-1

Алевтина Урбан, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:
На базе конструкторов «Лего» робототехника к концу года, наверное, становится скучна. Поэтому мы решили добавить такие дисциплины, как технический английский, нейропилотирование, управление беспилотными летательными аппаратами. Обязательные занятия по командообразованию, по медиации.

Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор-4

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
У нас расширился перечень кружков в области интеллектуального развития детей. Как дошкольного возраста, так и старшего. К примеру, в области экономики. Гораздо большее количество кружков откроется с 1 октября на базе Академии наук.

Сегодня во Дворце занимаются более 8 тысяч школьников и молодых людей. Большую часть кружков можно посещать бесплатно. А средняя цена на платные занятия осталась прежней. Запись на этот учебный год продлится до 10 сентября.

# общество # Развитие ребенка # Галина Шкляр

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