Больше чем просто букет! Фредерик Дюпре о том, как флористика стала высоким искусством

Фредерик Дюпре, дизайнер-флорист, призер чемпионата мира по флористике: Цель моего визита в Беларусь – я преподаватель флористики и преподаю по всему миру. И поскольку у меня есть коллеги в Беларуси, можно назвать это культурным обменом между странами.

Фредерик Дюпре:

Часто люди имеют такое представление о флористике, что это всего лишь букеты, которые продают в магазинах и заворачивают в бумагу. Но на самом деле это не так. Сегодня профессия флориста предполагает огромное количество знаний по разным направлениям. Флористика сегодня стала искусством. И нам нужно знать не только, как цветы называются, как они произрастают, как их выращивают, но в нашу работу сегодня вплетается искусствоведение. Мы работаем и как скульпторы, и как художники. Нам нужно знать всевозможные техники. Наша работа часто переплетается с модой.

Мы работаем и с парикмахерами, и со стилистами. Мы работаем с деревом, как столяры. И с металлом мы работаем, с разными материалами. А цветы становятся иногда всего лишь флористической подписью в этих работах, которые напоминают объекты искусства. Я очень часто говорю, что флористы – это те люди, которые передают послания от самой природы. Они показывают всем, насколько природа прекрасна.