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Больше чем просто букет! Фредерик Дюпре о том, как флористика стала высоким искусством

18 апреля 2026 12:42
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Больше чем просто букет! Фредерик Дюпре о том, как флористика стала высоким искусством-1

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – один из сильнейших флористов мира, чемпион Франции, обладатель бронзы на чемпионате мира по флористике Фредерик Дюпре.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что вас привело в Беларусь и какие первые впечатления? 

Больше чем просто букет! Фредерик Дюпре о том, как флористика стала высоким искусством-3

Фредерик Дюпре, дизайнер-флорист, призер чемпионата мира по флористике:
Цель моего визита в Беларусь – я преподаватель флористики и преподаю по всему миру. И поскольку у меня есть коллеги в Беларуси, можно назвать это культурным обменом между странами.

Алеся Алехнович, ведущая:
Чем конкретно вы занимаетесь? У нас очень базовое представление об этом, поэтому вот у вас хотим узнать подробнее. 

Больше чем просто букет! Фредерик Дюпре о том, как флористика стала высоким искусством-5

Фредерик Дюпре:
Часто люди имеют такое представление о флористике, что это всего лишь букеты, которые продают в магазинах и заворачивают в бумагу. Но на самом деле это не так. Сегодня профессия флориста предполагает огромное количество знаний по разным направлениям. Флористика сегодня стала искусством. И нам нужно знать не только, как цветы называются, как они произрастают, как их выращивают, но в нашу работу сегодня вплетается искусствоведение. Мы работаем и как скульпторы, и как художники. Нам нужно знать всевозможные техники. Наша работа часто переплетается с модой.

Мы работаем и с парикмахерами, и со стилистами. Мы работаем с деревом, как столяры. И с металлом мы работаем, с разными материалами. А цветы становятся иногда всего лишь флористической подписью в этих работах, которые напоминают объекты искусства. Я очень часто говорю, что флористы – это те люди, которые передают послания от самой природы. Они показывают всем, насколько природа прекрасна. 

Подробности в видео.

# Искусство # Флористика

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