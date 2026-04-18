Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России

Душа и любовь в строфах. В столице прошел финал международного конкурса поэзии «Весь мир у ног твоих». Инклюзивный проект объединил поэтов из Беларуси и России. Всего более 30 участников. Это финалисты и лауреаты творческих премий. Главная тема этой встречи – Год белорусской женщины.

Ольга Пилимонкина, участник конкурса (Россия):

Я приехала со стихотворением «Старушка». Посвящено оно всем женщинам, ну и прежде всего женщине, которая уже прожила большую часть своей жизни, накопила мудрость, и вот ей хочется поделиться своей мудростью со всем миром.