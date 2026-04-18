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Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России

18 апреля 2026 12:41
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Душа и любовь в строфах. В столице прошел финал международного конкурса поэзии «Весь мир у ног твоих». Инклюзивный проект объединил поэтов из Беларуси и России. Всего более 30 участников. Это финалисты и лауреаты творческих премий. Главная тема этой встречи – Год белорусской женщины.

Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России-2

Ольга Пилимонкина, участник конкурса (Россия):
Я приехала со стихотворением «Старушка». Посвящено оно всем женщинам, ну и прежде всего женщине, которая уже прожила большую часть своей жизни, накопила мудрость, и вот ей хочется поделиться своей мудростью со всем миром. 

Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России-4

Михаил Королюн начал писать стихи еще в юности, но всерьез поэзия захватила 20 лет назад. Случайные воспоминания о тонкостях искусства слова, общение с единомышленниками вновь возродили искру вдохновения и магию рифмы.

Подробности в видео.

# Год белорусской женщины # Поэзия

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