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Захарова ответила на слова Стубба об опыте взаимодействия Финляндии и России

19 августа 2025 08:54
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Захарова ответила на слова Стубба об опыте взаимодействия Финляндии и России-0

Президент Финляндии Александр Стубб на встрече главы Белого дома Дональда Трампа с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сравнил возможное урегулирование конфликта в Украине с Московским перемирием 1944 года, подписанным СССР и Финляндией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой заявление финского лидера – «ад». Большим вопросом является, осознал ли Стубб сам «весь ад своей реплики?», – отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в период Второй мировой Финляндия вела боевые действия против СССР, а также на стороне Третьего рейха. Финляндия принимала участие в блокаде Ленинграда, создавала концлагеря на оккупированной территории Советского Союза. В 1944 году финская сторона поменяла позицию, ввиду чего и было подписано Московское перемирие, однако сделала это Финляндия только из-за давления Красной Армии, которая победоносно наступала против Германии и ее стран-союзников.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Александр Стубб # Владимир Зеленский # Мария Захарова

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