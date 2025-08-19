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ХАМАС принял новые предложения о прекращении огня в Газе

19 августа 2025 07:50
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Появилась перспектива прекращения конфликта и еще в одном регионе – на Ближнем Востоке. ХАМАС заявил, что принимает предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС принял новые предложения о прекращении огня в Газе-2

Оно включает приостановку военных операций на 60 дней, также отход израильских военных из глубины сектора, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи. Боевики, в свою очередь, должны освободить половину из примерно 20 оставшихся в живых израильских заложников. Предложенное соглашение стало результатом переговоров между ХАМАС и официальными лицами Египта и Катара, которые состоялись в Каире в последние дни. Оно было заключено после того, как правительство Израиля столкнулось с крупнейшими за всю войну протестами в стране, участники которых призывали к соглашению об освобождении заложников.

# Международная политика

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