ХАМАС принял новые предложения о прекращении огня в Газе

Оно включает приостановку военных операций на 60 дней, также отход израильских военных из глубины сектора, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи. Боевики, в свою очередь, должны освободить половину из примерно 20 оставшихся в живых израильских заложников. Предложенное соглашение стало результатом переговоров между ХАМАС и официальными лицами Египта и Катара, которые состоялись в Каире в последние дни. Оно было заключено после того, как правительство Израиля столкнулось с крупнейшими за всю войну протестами в стране, участники которых призывали к соглашению об освобождении заложников.