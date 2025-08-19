В Словакию по «Дружбе» приостановлены поставки нефти

Из-за атаки ВС Украины в Словакии приостановлено поступление нефти по трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости.

По словам главы МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, поставка нефти в Венгрию прекращена на неопределенный период по причине атаки со стороны Киева по «Дружбе». Нефтепровод обеспечивает передачу российской нефти на территорию Венгрии и Словакии.

Представители трубопроводного оператора Transpetrol информировали, что не осведомлены подробностями об основаниях приостановки, однако она расположена за пределами Словакии.

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