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В Словакию по «Дружбе» приостановлены поставки нефти

19 августа 2025 08:10
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В Словакию по «Дружбе» приостановлены поставки нефти-0

Из-за атаки ВС Украины в Словакии приостановлено поступление нефти по трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости.

По словам главы МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, поставка нефти в Венгрию прекращена на неопределенный период по причине атаки со стороны Киева по «Дружбе». Нефтепровод обеспечивает передачу российской нефти на территорию Венгрии и Словакии.

Представители трубопроводного оператора Transpetrol информировали, что не осведомлены подробностями об основаниях приостановки, однако она расположена за пределами Словакии.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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