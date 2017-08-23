«Больные детки начинают говорить и делают первые робкие шаги навстречу собаке»: как в Беларуси работают пет-терапевты

Если Ваш друг верен Вам, невзирая на все обстоятельства, то ставлю 100 против 1, что это – Ваша собака. Почему собака может быть не только другом, но и доктором, рассказали в сюжете программы «Добро пожаловаться». Их мир состоит из звуков, запахов и тактильных ощущений.

В Беларуси ежегодно более 2 тысяч человек теряют зрение. Разработчики гаджетов для незрячих изо всех сил стараются сделать жизнь слепого белоруса проще – электронный Брайль, озвученная трость, часы для слепых и навигаторы. Многие, испробовав ноу-хау, по-прежнему, мечтают о собаке-поводыре, которая могла бы стать не только другом, но и глазами на поводке.



Елизавета:

Мне 50 лет, зрение как-то медленно падает. Я обзвонила здесь всех, в Минске. Они меня отсылают то в Москву, то в Санкт-Петербург.

Для нашей страны собачий вопрос – больная тема, подготовка поводырей не ведётся.

Нет законодательной базы, специальной программы, нет и заинтересованности отечественных кинологических клубов. А, между тем, пёс не просто помогает передвигаться, а способен вернуть динамичную социальную жизнь в кромешной тьме.

Павел Руденя, DJ радио:

Я знаю, что есть собаки, которых воспитывают и дрессируют в подмосковном городе Купавна. Я бы очень хотел такую собаку, но знаю, что она очень дорого стоит.

Школы четвероногих проводников открыты в Эстонии и Польше, там можно приобрести собаку за 1,5 тысячи евро. В России, наряду с коммерческим центром в Купавне, открылась Московская школа. Хвостатых друзей передают инвалидам бесплатно, но программа доступна лишь гражданам Российской Федерации.

Если с собаками-поводырями в Беларуси вопрос, по-прежнему, остаётся открытым, то собаки-терапевты уже вовсю практикуют и работают с людьми разных возрастов, не покладая лап. Анимал-терапия набирает популярность в Беларуси.

Екатерина Кастрицкая, специалист по анималотерапии, психолог:

Анимал-терапия довольно давно развивается во всём мире, и один из самых действенных методов в работе с детьми с ограниченными возможностями. Это дети-аутисты.

Дети с церебральным параличом, дети с задержкой психического развития.

И это – мировая практика. Результаты терапии – поразительны. Больные детки начинают говорить и делают первые робкие шаги навстречу собаке. Четвероногие терапевты работают в хосписах, домах престарелых, они помогают старикам выйти из депрессии, научиться ориентированию в пространстве, самообслуживанию. В Беларуси создан специальный летний лагерь, в котором хвостатые лекари протягивают лапу помощи.

Для детей мохнатый доктор мигом становится центром галактики.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Ещё Гиппократ отмечал: общение с собакой может исцелить любые недуги, и дело не только в эмоциональной связи. Есть и медицинское обоснование. У человека на руке несколько тысяч рецепторов, от них сигнал поступает прямо в кору головного мозга. Более того, в собачье слюне содержится вещество «лизоцим», которое убивает болезнетворные бактерии. В Древнем Китае собачью слюну применяли для лечения раненых солдат. Народная мудрость гласит: «У кошки во рту – сто болезней, а у собаки – сто рецептов.



Екатерина Кастрицкая, специалист по анималотерапии, психолог:

Это даёт психологический комфорт, тактильную разгрузку и собака обеспечивает безоценочное, безусловное принятие. Ей все равно, какой это ребенок, какие у него возможности, они любят всех людей, не зависимо ни от чего.

«Показаны» собаки-врачи и здоровым людям.