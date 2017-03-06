Более двух десятков боевых машин получили вторую жизнь благодаря белорусским мастерам-механикам

Уникальный танк 1935 года «БТ-7», легендарный «Т-34», непревзойдённый «КВ-1» и ещё более двух десятков боевых машин получили вторую жизнь благодаря бравым белорусским мастерам. Владимир Якушев и Александр Микалуцкий уже почти 20 лет реставрируют танки. А их утро начинается в мастерской на «Линии Сталина», среди громоздких машин, которые уже стали делом всей жизни.

Кстати, здесь хранится и первый результат их совместной работы – танк «БТ-7». В конце 90-ых его несколько месяцев по сантиметрам доставали из болота.

Сегодня сыновья Владимира, Алексей и Максим, с удовольствием помогают отцу. А тот самый первый танк «БТ-7», стал для всех четверых самым дорогим и любимым. О нём мастера рассказывают с особой гордостью ещё и потому, что с 2004 года именно эта боевая машина открывает военные парады в Минске.

Любая уцелевшая деталь танка для реставраторов большая находка и удача. Обычно приходится иметь дело с подорванными или разрезанными на металл боевыми машинами. Такую технику приходится восстанавливать практически по крупицам.

Но даже с такой сложной задачей наши мастера успешно справились. Теперь знаменитый советский «Т-34» и восстановленный немецкий танк находятся в музее Великой Отечественной войны.

Ещё одна гордость команды – громоздкий советский танк «КВ-1». Боевые машины именно этой серии, под управлением Зиновия Колобанова в пух и прах разгромили противника на пути к Ленинграду. Благодаря искусству реставраторов уже сегодня мы можем воочию убедиться, какая мощь, насколько массивны эти легендарные танки.

Военная техника прошлых лет, танки, которые защищали наши земли от врагов, уже давно стали важной частью жизни этих мастеров. Возвращая боевым гигантам жизнь, они возвращают нам нашу историю.