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Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»

12 апреля 2018 19:37
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Новости Беларуси. Экзамен для учителя. Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-1


Его традиционно проводят городские профсоюзы. Предметникам нужно было пройти три этапа – написать эссе, провести тематический урок в незнакомом классе и поделиться своими уникальными разработками.

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-3

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-5


Алла Коноплева, заместитель председателя Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Наша цель, чтобы молодежь оставалась в отрасли. Ту профессию, которую они выбрали – это был осознанный выбор. Мы надеемся, что с нашей поддержкой, у них все в дальнейшем получится.

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-7


Людмила Венцелева, начальник Центра поддержки и развития инновационно-образовательной практики Минского городского института развития образования:
Современный учитель должен быть профессионалом своего дела, должен быть творческим, креативным и, конечно, любить свою профессию, любить детей, быть рядом с ними.

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-9

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-11


Конкурс «Столичный учитель – столичному образованию» ежегодно открывает дорогу молодым талантливым педагогам, а их методику преподавания используют опытные коллеги.

Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»-13

# общество # Конкурс # Фотофакт # Алла Коноплева # Людмила Венцелева

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