Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер»

Новости Беларуси. Экзамен для учителя. Более 80 молодых и талантливых преподавателей участвовали в финале конкурса «Минский мастер», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Его традиционно проводят городские профсоюзы. Предметникам нужно было пройти три этапа – написать эссе, провести тематический урок в незнакомом классе и поделиться своими уникальными разработками.



Алла Коноплева, заместитель председателя Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Наша цель, чтобы молодежь оставалась в отрасли. Ту профессию, которую они выбрали – это был осознанный выбор. Мы надеемся, что с нашей поддержкой, у них все в дальнейшем получится.



Людмила Венцелева, начальник Центра поддержки и развития инновационно-образовательной практики Минского городского института развития образования:

Современный учитель должен быть профессионалом своего дела, должен быть творческим, креативным и, конечно, любить свою профессию, любить детей, быть рядом с ними.