Восстановили справедливость: в Толочине здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского монастыря

Необычное переселение случилось в Толочине. Бывшее здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского женского монастыря. Уже скоро в нем откроется культурно-просветительный центр и воскресная школа. Здание было построено в XIX веке и первоначально служило именно для этих целей.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Достаточно уникальный случай в истории не только православной церкви, но и Министерства внутренних дел. Мы нашли ту золотую середину, которая позволила принять решение и реализовать его – передать здание, принадлежащее Министерству внутренних дел. Раньше оно принадлежало православной церкви. Сегодня мы восстановили историческую справедливость и историческую правду.

Матушка Анфиса, настоятель Свято-Покровского женского монастыря:

Мы получили историческое здание, которое примыкает к нашей земле. Будем воспитывать молодежь.