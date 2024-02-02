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Более 7 млрд рублей инвестиций в основной капитал использовали в Минске в 2023-м

02 февраля 2024 17:23
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За 2023 год организациями Минска освоено более 7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 7 млрд рублей инвестиций в основной капитал использовали в Минске в 2023-м-1

Вклад столицы в общереспубликанский объем составил порядка 20 %. Наблюдается положительная динамика. Так, по сравнению с 2022 годом объем освоенных инвестиций увеличился на 1,5 миллиарда рублей. Затраты включают в себя средства, направленные на приобретение и создание материально-вещественных ценностей, используемых для производства товаров.

Более 7 млрд рублей инвестиций в основной капитал использовали в Минске в 2023-м-4

Анна Солонкова, начальник управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома:
Доля строительно-монтажных работ в общем объеме города за прошлый год составила более 47 %, предприятиями освоено свыше 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Источниками инвестиционной деятельности в 2023 году являлись собственные средства организаций, бюджетные средства, а также кредитные ресурсы. Основы промышленного комплекса столицы Беларуси формируют предприятия, осуществляющие производство машинооборудования, продуктов питания, напитков и табачных изделий, электрооборудования, транспортных средств, строительных материалов, фармацевтических препаратов.

В 2024 году средства инвестиционных фондов будут направлены на проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, учреждений образования, зданий физической культуры.

# Инвестиции # общество

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