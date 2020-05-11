Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы
Новости Беларуси. Поделиться иммунитетом. Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переливание биоматериала с антителами к COVID-19 во всем мире используют в качестве экспериментального лечения.
Как «работают» антитела, узнавала Ксения Худолей.
То, что сейчас многие недобросовестные СМИ окрестили «панацеей» от коронавируса, здесь привыкли называть «экспериментальным лечением». Именно с такой целью в нашей стране развернулась работа по «антиковидным» донациям. Чтобы переливание плазмы переболевшего помогло справиться с вирусом другому пациенту, должны совпасть сразу несколько важных пунктов.
Те самые «антитела» или иммуноглобулины, которые образуются в крови переболевшего, разделяют на две группы. Антитела класса «M» организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию, их наличие говорит о том, что пациент активно борется с вирусом.
Чуть позже появляются антитела класса «G». Именно они обеспечивают основной иммунный ответ и остаются в крови переболевшего гораздо дольше. Насколько дольше – пока не знает никто. Но эффективность их использования для лечения больных коронавирусом мировое научное сообщество подтверждает.
Около 20 белорусов, которым ввели иммунную плазму, пошли на поправку. Почему не все? Повторимся: влияют многие факторы. Медики учитывают и состояние больного, и показатели здоровья донора. Важно, чтобы количество антител в плазме последнего было достаточно высоким, а организм реципиента (того, кому будут вводить плазму) смог принять эту дополнительную иммунную поддержку и уже самостоятельно продолжил бороться с вирусом.
Ксения Худолей, корреспондент:
Иммунную плазму экс-пациенты, переболевшие коронавирусом, сдают и в 6-й больнице Минска. Все исследования, необходимые для забора биоматериала, проводят прямо здесь, что значительно сокращает процесс по времени и – немаловажный момент – не требует дополнительной транспортировки плазмы.