Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы

Переливание биоматериала с антителами к COVID-19 во всем мире используют в качестве экспериментального лечения.

То, что сейчас многие недобросовестные СМИ окрестили «панацеей» от коронавируса, здесь привыкли называть «экспериментальным лечением». Именно с такой целью в нашей стране развернулась работа по «антиковидным» донациям. Чтобы переливание плазмы переболевшего помогло справиться с вирусом другому пациенту, должны совпасть сразу несколько важных пунктов.

Те самые «антитела» или иммуноглобулины, которые образуются в крови переболевшего, разделяют на две группы. Антитела класса «M» организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию, их наличие говорит о том, что пациент активно борется с вирусом.

Чуть позже появляются антитела класса «G». Именно они обеспечивают основной иммунный ответ и остаются в крови переболевшего гораздо дольше. Насколько дольше – пока не знает никто. Но эффективность их использования для лечения больных коронавирусом мировое научное сообщество подтверждает.