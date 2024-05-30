Прямой эфир

Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м

30 мая 2024 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В новом учебном году 37 колледжей Минской области примут более шести тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м-1

Подготовка к вступительной кампании уже ведется. На уровень профессионально-технического образования прием документов начнется с 15 июня, а на уровень средне-специального с 20 июля. В учебных заведениях вводят и новые специальности. Все под запрос предприятий и рынка труда. Новое направление откроется и в Солигорском государственном колледже.

Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м-4

Ольга Кравченя, ответственный секретарь приемной комиссии на уровне профессионально-технического образования Солигорского государственного колледжа:
В 2024 году у нас еще планируется открыть новую квалификацию – это слесарь по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования. Контрольные цифры приема у нас – 233 учащихся. Это 9 учебных групп по 16 квалификациям.

Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м-7

Татьяна Мелеховец, ответственный секретарь приемной комиссии на уровне средне-специального образования Солигорского государственного колледжа:
В этом году мы набираем на педагогические специальности по таким направлениям, как дошкольное образование, начальное образование и обучение физической культуре. Для абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, обучение 2 года и 9 месяцев. А также у нас есть группа – 28 человек набираем на специальность «Дошкольное образование» после 11 классов. Для них обучение составляет 1 год и 10 месяцев.

Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м-10

В Солигорском государственном колледже обучается около 1 200 молодых людей. В основном здесь готовят специалистов для строительной промышленности и организаций жилищно-коммунального обслуживания. Перед вступительной кампанией в учреждении образования проводили дни открытых дверей. Они охватили около трех тысяч будущих абитуриентов.

# Вступительная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
На ремонт дорог в Беларуси потратят 2 млрд рублей – какие трассы в центре внимания?
30 мая 2024 18:56

На ремонт дорог в Беларуси потратят 2 млрд рублей – какие трассы в центре внимания?

Несколько сотен человек собрал проект «Открытое знание» в столичном ТЦ
30 мая 2024 18:53

Несколько сотен человек собрал проект «Открытое знание» в столичном ТЦ

Три человека удалены за шпаргалки на ЦЭ – в Минобразования подвели итоги второго экзамена
30 мая 2024 18:49

Три человека удалены за шпаргалки на ЦЭ – в Минобразования подвели итоги второго экзамена