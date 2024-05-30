Более 6 тысяч абитуриентов примут 37 колледжей Минской области в 2024-м

В новом учебном году 37 колледжей Минской области примут более шести тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подготовка к вступительной кампании уже ведется. На уровень профессионально-технического образования прием документов начнется с 15 июня, а на уровень средне-специального с 20 июля. В учебных заведениях вводят и новые специальности. Все под запрос предприятий и рынка труда. Новое направление откроется и в Солигорском государственном колледже.

Ольга Кравченя, ответственный секретарь приемной комиссии на уровне профессионально-технического образования Солигорского государственного колледжа:

В 2024 году у нас еще планируется открыть новую квалификацию – это слесарь по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования. Контрольные цифры приема у нас – 233 учащихся. Это 9 учебных групп по 16 квалификациям.

Татьяна Мелеховец, ответственный секретарь приемной комиссии на уровне средне-специального образования Солигорского государственного колледжа:

В этом году мы набираем на педагогические специальности по таким направлениям, как дошкольное образование, начальное образование и обучение физической культуре. Для абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, обучение 2 года и 9 месяцев. А также у нас есть группа – 28 человек набираем на специальность «Дошкольное образование» после 11 классов. Для них обучение составляет 1 год и 10 месяцев.