Более 50 единиц армейской техники убирают урожай в Минской и Могилевской областях

Новости Беларуси. К 16 августа пять миллионов 700 тысяч тонн зерна намолотили белорусские аграрии. До конца недели хозяйства страны должны завершить жатву – убрать осталось около четверти посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели хозяйства страны должны завершить жатву – убрать осталось меньше трети посевов.

Хлеборобы проводят в поле весь световой день, максимально задействована и техника. Активное участие в уборочной страде принимает и белорусская армия. Помощь сельскохозяйственным организациям в перевозке урожая оказывают сводные автомобильные подразделения. Более 50 единиц армейской техники работают в Минской и Могилевской областях.