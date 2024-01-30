Более 5 тонн гуманитарного груза отправили из Витебска детям Донбасса

Беларусь отправляет очередной гуманитарный груз детям Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз инициатива исходит от Витебской области.

На протяжении месяца активисты «Белой Руси», представители общественных организаций и просто неравнодушные белорусы собирали самое необходимое. Это продукты питания, детские коляски, средства гигиены, медицинские препараты, канцелярские товары. Волонтеры загрузили более 5 тонн увесистых коробок, на которых витебляне оставили и добрые пожелания.

Владимир Терентьев, председатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь»: Вся область откликнулась. Не только наша организация «Белая Русь», откликнулись и наши коллеги из других общественных организаций, неравнодушные граждане нашего региона. Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности Первомайскому, Октябрьскому районам города Витебска, Витебскому, Глубокскому, Городокскому, Верхнедвинскому районам, которые наиболее активно участвовали в этой акции.

Евгений Буланчиков, старший мастер ПУ «Витебскгаз» предприятия «Витебскоблгаз»:

С открытой душой мы предоставляем детям Донбасса гуманитарную помощь. На сегодня, я думаю, нет ни одного человека из присутствующих здесь и принимавших хоть какое-то маломальское участие, равнодушного к данной ситуации.

Из Витебска гуманитарный груз доставят в столицу. В Минске его тщательно отсортируют, а после отправят конечному адресату. Такая эстафета добра уже приобрела республиканский масштаб. Посылки в Минск для детей Донбасса приезжают из всех регионов страны.