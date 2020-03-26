На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске

Новости Беларуси. На водоемах начался нерест. На лов рыбы введен запрет и в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полностью любительское рыболовство не запрещено, но есть ограничения – только на один крючок, в светлое время суток и обязательно с берега, без захода в воду. На одного рыбака – не более пяти килограммов улова в день. Добычу, которая превышает нормы, нужно отпустить. До конца запрета, 30 мая, нельзя ловить щуку, судака и сома.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Установлены таксы для расчета возмещения вреда, причиненного природе, и во время запрета эти таксы увеличиваются в три раза. Наши инспекторы проводят регулярные рейды, но, как правило, нам очень сильно в этом плане помогают люди, граждане, сознательные рыбаки.