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На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске

26 марта 2020 18:59
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Новости Беларуси. На водоемах начался нерест. На лов рыбы введен запрет и в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске-1

Полностью любительское рыболовство не запрещено, но есть ограничения – только на один крючок, в светлое время суток и обязательно с берега, без захода в воду. На одного рыбака – не более пяти килограммов улова в день. Добычу, которая превышает нормы, нужно отпустить. До конца запрета, 30 мая, нельзя ловить щуку, судака и сома.

На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске-4

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
Установлены таксы для расчета возмещения вреда, причиненного природе, и во время запрета эти таксы увеличиваются в три раза. Наши инспекторы проводят регулярные рейды, но, как правило, нам очень сильно в этом плане помогают люди, граждане, сознательные рыбаки.

На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске-7

Хочу поймать леща.
– А ловится вообще здесь, на Свислочи?
– Ну вот, парню помогал доставать. Сегодня в первый раз вообще, но сегодня было 11 человек. Но сейчас разбежались.
Все на одну удочку ловят, как вы?
– Ну, потому что запрет.

# Охота и рыболовство # общество # Ольга Громович # Фотофакт

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