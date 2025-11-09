От школьного станка до ProfSkills: как уроки труда выводят белорусов на международный уровень?

Ученики столичной гимназии уж точно без сомнения ответят, где рубанок, напильник и даже штангенциркуль, что бы он ни значил. Здесь ребята не знают, что такое сидеть на занятиях за конспектами и считать минуты до долгожданного звонка. Трудовое обучение как экскурс в реальную жизнь, приобретенные навыки которого очень помогают быту, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Сделать мелкий ремонт – запросто, повесить карниз или зеркало – нет проблем.

Такое обучение не на словах, а на деле дает свои плоды. Ученики Дмитрия Ивановича вот уже не первый год собирают призовые места на республиканской олимпиаде по труду. Да, такая есть. Более того, очень популярное направление. Ведь за победу ряд льгот, в том числе для поступления.

Тимур Кириленко, учащийся гимназии № 50 Минска:

Мне стало очень интересно работать с деревом, с металлом. А потом так сложилось, что я пошел на олимпиаду. Получил второе место. Это, конечно, не первое, но я все равно рад. Это мои успехи. Успехи, которые я принес своей гимназии. Такие мастера на все руки, как говорится, рук не опускают и после школы. За звание лучших борются на международных соревнованиях. Самый известный пример – WorldSkills. Конкурс, где можно и себя проявить, и серьезную денежную премию получить. Победа сравнима с олимпийским золотом для спортсменов. Так что по возвращении в страну поощрение соответствующее можно было получить до 2022 года. Но расстраиваться смысла нет, тем более кому как не рукастым славянам в таких конкурсах участвовать, теперь проявляя себя на ProfSkills.

В этом году за право стать лучшим боролись более 400 участников из разных стран. Победители-белорусы вошли в национальную сборную по профмастерству. Они же представляют страну на международной арене. Высокий уровень. А начинается это все с малого, как раз с этих уроков в школе. Влада Родовская, корреспондент:

В чем именно формула успеха вашего преподавания?