«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства

Новости Беларуси. Сказочное представление, сюрпризы и подарки для ребят из многодетных семей. В Минске продолжается самая теплая и душевная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз к доброй инициативе присоединилась Белорусская ассоциация многодетных родителей. На праздник также пригласили детей из Кыргызстана. Это делегация Евразийской экономической комиссии. Для многих из ребят это первый визит в Синеокую. Летом запланирована подобная встреча в Бишкеке, куда отправятся дети из Беларуси.

Во Дворце детей и молодежи подготовили для ребят праздничную программу. Все юные участники праздника получили подарки.