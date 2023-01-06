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«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства

06 января 2023 13:26
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Новости Беларуси. Сказочное представление, сюрпризы и подарки для ребят из многодетных семей. В Минске продолжается самая теплая и душевная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства-1

На этот раз к доброй инициативе присоединилась Белорусская ассоциация многодетных родителей. На праздник также пригласили детей из Кыргызстана. Это делегация Евразийской экономической комиссии. Для многих из ребят это первый визит в Синеокую. Летом запланирована подобная встреча в Бишкеке, куда отправятся дети из Беларуси.

Во Дворце детей и молодежи подготовили для ребят праздничную программу. Все юные участники праздника получили подарки.

«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства-4

Махабат Мамаева:
Мы приехали из города Бишкек. Нас прямо так радушно встретили, мы очень довольны. Мы вообще являлись многодетными родителями, познакомились в Москве с ассоциацией. И вот нас пригласили сюда, на елку.

«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается в целом поддержки государства многодетных семей, конечно, прежде всего это связано с жильем. Это основной вопрос, который волнует любую семью, в том числе и многодетную. За 2022 год, в принципе, всех желающих мы направили на строительство из тех, кто в этом нуждался, кого обязана была местная власть направить. Это более 3,5 тысячи семей, улучшающие сейчас свои жилищные условия.

«Более 3,5 тысячи семей». Артём Цуран о строительстве жилья для многодетных и поддержке государства-10

Настоящим сюрпризом для ребят стал кролик. Все желающие могли пообщаться и даже сфотографироваться с пушистым символом 2023 года. Акция «Наши дети» продолжит дарить чудеса и праздничное настроение юным минчанам вплоть до 15 января.

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# Благотворительная акция # общество # Артем Цуран # Махабат Мамаева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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