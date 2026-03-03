В Гродно рабочие очищают деревья от омелы

Ранняя весна – идеальное время для санитарной обрезки деревьев. В Гродно рабочие не только удаляют сухие и поврежденные морозом ветки, но и очищают культурные растения от омелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пышные зеленые шары выглядят эстетично, но обманчиво. Это полупаразит. Он поселяется только на деревьях и кустарниках с низким иммунитетом и начинает интенсивно забирать у него все силы. В результате, дерево болеет и чахнет. В Гродно специалисты ЖЭС выявляют зараженные насаждения и с помощью специального транспорта утилизируют опасные наросты.

Екатерина Выдра, ведущий инженер ЖЭС №8 УЖРЭП Ленинского района Гродно:

Периодически могут жильцы обратиться в ЖЭС либо на службу 115. Но чаще всего наши мастера по организации эксплуатации жилищного фонда проводят обследования и растительного мира, и дворовых территорий, чтобы выявить данные объекты. Потом заказываем, естественно, транспорт, загружаем все ветки и далее они идут на утилизацию.

Пока деревья «спят» и сокодвижение еще не началось, есть время привести городские дворы в порядок. К слову, срезать омелу нужно на всех деревьях в округе, чтобы исключить повторное заражение.