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В Гродно рабочие очищают деревья от омелы

03 марта 2026 08:11
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Ранняя весна – идеальное время для санитарной обрезки деревьев. В Гродно рабочие не только удаляют сухие и поврежденные морозом ветки, но и очищают культурные растения от омелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно рабочие очищают деревья от омелы-2

Пышные зеленые шары выглядят эстетично, но обманчиво. Это полупаразит. Он поселяется только на деревьях и кустарниках с низким иммунитетом и начинает интенсивно забирать у него все силы. В результате, дерево болеет и чахнет. В Гродно специалисты ЖЭС выявляют зараженные насаждения и с помощью специального транспорта утилизируют опасные наросты.

В Гродно рабочие очищают деревья от омелы-4

Екатерина Выдра, ведущий инженер ЖЭС №8 УЖРЭП Ленинского района Гродно:
Периодически могут жильцы обратиться в ЖЭС либо на службу 115. Но чаще всего наши мастера по организации эксплуатации жилищного фонда проводят обследования и растительного мира, и дворовых территорий, чтобы выявить данные объекты. Потом заказываем, естественно, транспорт, загружаем все ветки и далее они идут на утилизацию.

Пока деревья «спят» и сокодвижение еще не началось, есть время привести городские дворы в порядок. К слову, срезать омелу нужно на всех деревьях в округе, чтобы исключить повторное заражение.

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