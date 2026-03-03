Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции

Женщины в возрасте 30 и 39 лет сдавали им квартиры в аренду на год, беря 50 долларов с человека в сутки. Их услугами воспользовались по меньшей мере 40 человек.