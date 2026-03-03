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Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

03 марта 2026 08:16
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Первое в 2026 году полное лунное затмение. Практически на час спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты и получит характерный красновато-медный оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа-2

В Беларуси, правда, мы это не увидим, так как Луна будет под горизонтом. Затмение начнется в 11:45 и общая его продолжительность составит 5 часов 40 минут.

# Космос

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