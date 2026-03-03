Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

Первое в 2026 году полное лунное затмение. Практически на час спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты и получит характерный красновато-медный оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое в 2026 году полное лунное затмение. Практически на час спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты и получит характерный красновато-медный оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси, правда, мы это не увидим, так как Луна будет под горизонтом. Затмение начнется в 11:45 и общая его продолжительность составит 5 часов 40 минут.