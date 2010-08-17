На смену белорусским спасателям в Рязанскую область придут их российские коллеги

В России ситуация с пожарами с каждым днем стабилизируется. В 14 регионах очаги полностью ликвидированы. Напряженная пока обстановка в Мордовии, Свердловской и Рязанской областях.

Жители Рязани 17 августа наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. Воздух над городом хоть и далек от кристального, но и смог уже не тот, что был. Да и утро началось, хоть и с кратковременного, но такого долгожданного дождя – первого за последние полтора месяца жары.

Однако легкий дождик не в силах кардинальным образом изменить ситуацию. Пожаром, только в Рязанской области, до сих пор объято свыше 2,5 тысяч гектаров леса. На семи участках, где с огнем боролись белорусские спасатели, крупные очаги возгорания ликвидированы полностью. Задача наших огнеборцев сейчас – не допустить повторных возгораний.

Сергей Федорцов, капитан МЧС Республики Беларусь:

– Нашими силами, в составе трех отделений на автоцистернах тяжелого типа, фронт был остановлен. На сегодняшний день остались лишь мелкие дымления, дотушиванием которых мы сейчас и занимаемся.

Сергей Федорцов со своим расчетов отбил у огня лишь полдеревни. Еще до приезда в Рязань белорусов в деревне Креуша за каких-то полтора часа дотла выгорело более 60 жилых домов, церковь и школа. Местные жители причину трагедии называют однозначно.

Василий, житель деревни Криуша (Россия):

– У леса нет хозяина. Я в 1972 году работал лесником, какой-то элементарно порядок был. В лесничестве было 11 лесников. А сейчас там один лесничий. И тот, сердечник. Что он может сделать?

Мониторинг уже потушенных территорий – последняя стратегическая задача белорусов в рязанских лесах. И она не самая простая. Сильный порыв ветра в любой момент может превратить дымящийся пень в очаг нового возгорания. А сильный ветер – угроза вполне реальная. С северо-запада со шквалистыми порывами уже движется атлантический циклон.

Линия фронта недавнего пожара может тлеть и дымить еще не одну неделю: до сильного ливня, или даже до первого снега. Однако 18 августа в 7.00 белорусские спасатели снимаются с боевого дежурства. Федеральные власти решили, что ситуация и так стабильна, помощь больше не нужна. Планируется, что на смену белорусским огнеборцам придут их российские коллеги.

Отметим, вертолет МИ-8 МЧС Беларуси уже вернулся на родину. Экипаж оказывал помощь в тушении лесных и торфяных пожаров в Томбовской области.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Рязанская область, Россия.