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Более 30 новых кружков открылись в Минском дворце детей и молодежи. Записаться можно до конца недели

03 сентября 2014 18:00
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Новости Беларуси. Как провести внеурочное время с пользой, знают в Минском дворце детей и молодежи.

В 2014 году там открылось более 30 новых кружков. Ребят познакомят с робототехникой, научат основам программирования и практической психологии.

Всего на внеклассные занятия готовы принять более десяти тысяч детей. Записаться в кружки можно до конца этой недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
Наши радиоэлектроники поступают и становятся студентами Белорусского университета радиоэлектроники и информатики. Наши ребята-журналисты, в этом году 12 человек стали студентами Института журналистики. Наши ребята из отдела художественного творчества, конечно же, поступают в Университет культуры, Академию искусств.

# общество # Куда отдать ребенка в Минске # Галина Шкляр

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