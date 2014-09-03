Более 30 новых кружков открылись в Минском дворце детей и молодежи. Записаться можно до конца недели

Новости Беларуси. Как провести внеурочное время с пользой, знают в Минском дворце детей и молодежи.

В 2014 году там открылось более 30 новых кружков. Ребят познакомят с робототехникой, научат основам программирования и практической психологии.

Всего на внеклассные занятия готовы принять более десяти тысяч детей. Записаться в кружки можно до конца этой недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Наши радиоэлектроники поступают и становятся студентами Белорусского университета радиоэлектроники и информатики. Наши ребята-журналисты, в этом году 12 человек стали студентами Института журналистики. Наши ребята из отдела художественного творчества, конечно же, поступают в Университет культуры, Академию искусств.