Более 270 выпускников Командно-инженерного института МЧС Беларуси получили офицерские звания

Торжественная церемония прошла у Национальной библиотеки. Поздравить молодых специалистов пришли родные, близкие и друзья. Кульминацией праздника стал ритуал прощания со знаменем. И по традиции, в знак окончания учебы, вверх взлетели фуражки и монетки.

Янина Ласкович, выпускница Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Слезы радости, с одной стороны, потому, что я уже другой человек – по статусу выше. А с другой стороны, слезы горечи из-за того, что с друзьями мы разъезжаемся по разным местам, по разным городам.

Эмиль Былиев, выпускник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Счастье переполняет душу и сердце. Сейчас мне очень трудно стоять на месте. Мне хочется кричать и просто бегать и прыгать от счастья.

В этом году впервые дипломы об окончании вуза получили 39 молодых специалистов из Азербайджана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эта страна и Беларусь активно сотрудничают в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На родину офицеры вернутся с большим багажом знаний.

Фаик Таги-заде, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан:

Нам есть чем обмениваться: и знанием, и опытом. Вы знаете, Азербайджан, Баку – это мировая нефтяная академия с большой историей. И своя специфика тушения пожаров нефтяных, свежих нефтяных разливов. То есть, чем обмениваться. Я думаю, что наши взаимоотношения надолго.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Есть чему учиться друг у друга. Я надеюсь, что это станет системным и мы будем постоянно обмениваться. И что они выбрали наш ВУЗ, нам очень гордо и знаменательно.