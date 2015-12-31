Более 200 млрд рублей Минск направил на социальную поддержку горожан в 2015 году

Новости Беларуси. На социальную поддержку минчан в 2015 году город направил более 200 миллиардов рублей, что практически вдвое больше по сравнению с 2014 годом. Это и медицинская реабилитация для инвалидов, и выплата социальных пособий, и оздоровительные путевки в детские лагеря, и социальное такси и еще десятки проектов.

Сейчас в столице разрабатывают программу развития социального обслуживания Минска на следующую пятилетку. Планируется, что из сформированного бюджета столицы на 2015 год 40% от общего объема выделят на социальную сферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

В следующем году планируется предоставление транспортных социальных услуг по средством социальной службы такси, возмещение на ремонт одиноких пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, установка для безопасности наших пожилых граждан автономных пожарных извещателей. У нас открыты отделения сопровождаемого проживания для инвалидов, допустим, первой группы. Это очень актуально для инвалидов по зрению. Также у нас открыты отделения для пожилых граждан. Уже стоит задача: в 2016 они откроются в каждом территориальном центре. Сегодня их шесть, еще откроется три.