Более 20 лейтенантов пополнили ряды подразделений МЧС Минской области

Более 20 лейтенантов заступили на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы они могли адаптироваться, каждому назначен наставник, который будет помогать влиться в коллектив и освоить новые обязанности. Среди молодых специалистов и Юрий Гесть, инспектор сектора надзора и профилактики Борисовского РОЧС. О том, как проходят первые дни службы – сюжет Ангелины Шигалевой.

Юрий Гесть осваивается на первом рабочем месте. После окончания университета гражданской защиты МЧС парень распределился в Борисовский РОЧС инспектором сектора надзора и профилактики. Его будни непредсказуемы. Если сегодня он проверяет соблюдение правил безопасности в жилом секторе, то завтра может уже осматривать с сотрудниками милиции место происшествия с погибшими. Работа серьезная и не простая как физически, так и морально. Однако к этому он был готов. Ведь к выбору профессии подходил осознанно.

Юрий Гесть, инспектор сектора надзора и профилактики Борисовского РОЧС:

Я считаю свое направление одним из важных, так как предупреждение является первым звеном в спасении от чрезвычайных ситуаций. То, насколько качественно ты подойдешь к своим профессиональным обязанностям, будет зависеть жизнь и здоровье людей и населения.

Перечень обязанностей широкий. Мониторинг объектов и организаций, рейдовые мероприятия, обследование жилого сектора, дознание по пожарам – основные направления деятельности сектора надзора и профилактики.

Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления министерства по чрезвычайным ситуациям:

Мы прилагаем все усилия для решения бытовых вопросов. Ни один из молодых специалистов, ни один из выпускников не остается без решенных проблем.