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Лучший показатель в стране – аграрии Минской области собрали 2 млн тонн зерна с учётом рапса

19 августа 2024 14:30
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Минская область в лидерах уборочной кампании – 2024. Общий хлебный каравай центрального региона достиг отметки в 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший показатель в стране – аграрии Минской области собрали 2 млн тонн зерна с учётом рапса-1

Средняя урожайность – 40 центнеров с гектара. Самый весомый вклад у пяти районов – Несвижскго, Слуцкого, Копыльского, Минского и Дзержинского. Аграрии каждого из них намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Параллельно завершается теребление льна. Освоено около 10 тысяч гектаров. Продолжаются также работы по уборке многолетних трав. Это важный этап для развития животноводства. Уже заготовлено почти 900 тысяч тонн кормовых единиц. Показатель – лучший в республике.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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