Вопросы поддержки юрлиц при строительстве арендного жилья обсудили во Дворце Независимости

Придать импульс жилищному строительству. Такое требование глава государства высказал в ходе совещания с руководителями Cовета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, тема часто звучала в последнее время. Приоритетным было и остается обеспечение жильем многодетных семей, а также военных. Сегодня рассмотрели, как обстоят дела в данной сфере на селе. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.