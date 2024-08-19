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Вопросы поддержки юрлиц при строительстве арендного жилья обсудили во Дворце Независимости

19 августа 2024 15:26
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Придать импульс жилищному строительству. Такое требование глава государства высказал в ходе совещания с руководителями Cовета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, тема часто звучала в последнее время. Приоритетным было и остается обеспечение жильем многодетных семей, а также военных. Сегодня рассмотрели, как обстоят дела в данной сфере на селе. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.

Вопросы поддержки юрлиц при строительстве арендного жилья обсудили во Дворце Независимости-2

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Мы обсудили вопросы поддержки юридических лиц при строительстве арендного жилья для своих работников. Будут они иметь определенные преференции. Им будет погашаться практически половина от ставки того кредита, который они будут брать, чтобы впоследствии предоставлять это арендное жилье своим работникам. Не менее 20 % такого жилья в первоочередном порядке необходимо будет предоставлять молодым специалистам.

# Строительство

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