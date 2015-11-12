Прямой эфир

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены

12 ноября 2015 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Любая мама знает, что роды – это целый вихрь эмоций, слёз и боли. Папы этот момент переживают по-разному. 

Мужчина из США сделал селфи в родильном зале на фоне своей рожающей жены.

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены-1

На этом причудливом снимке мы видим мужчину в красной футболке, чьё лицо растянуто в широкой улыбке в тот момент, когда его дочь появляется на свет, сообщает Daily MailВ это же время его жена лежит на больничной кровати, морщась из-за болезненных схваток. Это искреннее фото передаёт всю палитру эмоций женщины и мужчины во время родов.

Молодой отец сам разместил снимок в Сети.

Подпись к фотографии:
Моя жена хотела быть уверена, что кто-нибудь сможет запечатлеть наши эмоции в момент рождения нашей дочери. Вот я и сделал это фото.

Пользователи всемирной паутины над мужчиной подшучивают. 

Комментарий к фотографии в Сети:
Это примерно тот случай, когда она говорит: «Нет! Мне ничего не нужно в честь нашей годовщины, хватит всего открытки».

Думаю, твоя жена убьёт тебя за этот поступок! Поздравляю с рождением малыша!  

Ответ пользователя:
Ха-ха, спасибо! Вообще, я сделал это фото, чтобы отослать её братьям, которые всё спрашивали, как у нас дела. 
Я показал это фото жене в перерыве между схватками, и она меня похвалила. Сейчас я читаю ваши комментарии в то время, как она кормит нашу здоровую девочку, весом 3 кг 400 г. 10 минут спустя её мама уже сама делала наши совместные фото.

Фото набрало уже более 1,5 млн просмотров с момента публикации.

Этот случай напоминает серию причудливых фото и видео, которые загружал в Instagram певец Робби Уильямс в 2014 году.

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены-4


Фото. Робби Уильямс и его супруга

Робби Уильямс сопровождал вторые роды своей жены фотографиями и видео в Интернете. 

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены-7

Одним из примечательнейших стало фото Айды Филд, когда она спала в туфлях на высоких каблуках.

Робби Уильямс, певец:
Айда всегда безупречно выглядит, даже во время родов!

Также Уильямс опубликовал несколько видео. На одном из них он танцевали у жены в больничной палате, а в другом шутя рассказывал поклонникам о происходящем.

Робби Уильямс, певец:
Сейчас 7:15 утра, мы здесь с 10 вечера. Я знаю, вы беспокоитесь за нас, и гадаете, что у нас тут происходит. А у нас всё прекрасно!

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены-10

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Селфи # Робби Уильямс

Другие новости рубрики

Все новости
Охотник с 50-летним стажем Евгений Комаров в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
12 ноября 2015 08:33

Охотник с 50-летним стажем Евгений Комаров в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

С начала года в Минске на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы
11 ноября 2015 18:24

С начала года в Минске на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы

VII международная специализированная выставка «Человек и безопасность» открылась в Минске
11 ноября 2015 18:02

VII международная специализированная выставка «Человек и безопасность» открылась в Минске