Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены

Мужчина из США сделал селфи в родильном зале на фоне своей рожающей жены.

Новости США. Любая мама знает, что роды – это целый вихрь эмоций, слёз и боли. Папы этот момент переживают по-разному.

На этом причудливом снимке мы видим мужчину в красной футболке, чьё лицо растянуто в широкой улыбке в тот момент, когда его дочь появляется на свет, сообщает Daily Mail. В это же время его жена лежит на больничной кровати, морщась из-за болезненных схваток. Это искреннее фото передаёт всю палитру эмоций женщины и мужчины во время родов.

Молодой отец сам разместил снимок в Сети.

Подпись к фотографии:

Моя жена хотела быть уверена, что кто-нибудь сможет запечатлеть наши эмоции в момент рождения нашей дочери. Вот я и сделал это фото.

Пользователи всемирной паутины над мужчиной подшучивают.

Комментарий к фотографии в Сети:

Это примерно тот случай, когда она говорит: «Нет! Мне ничего не нужно в честь нашей годовщины, хватит всего открытки».

Думаю, твоя жена убьёт тебя за этот поступок! Поздравляю с рождением малыша!

Ответ пользователя:

Ха-ха, спасибо! Вообще, я сделал это фото, чтобы отослать её братьям, которые всё спрашивали, как у нас дела.

Я показал это фото жене в перерыве между схватками, и она меня похвалила. Сейчас я читаю ваши комментарии в то время, как она кормит нашу здоровую девочку, весом 3 кг 400 г. 10 минут спустя её мама уже сама делала наши совместные фото.

Фото набрало уже более 1,5 млн просмотров с момента публикации.

Этот случай напоминает серию причудливых фото и видео, которые загружал в Instagram певец Робби Уильямс в 2014 году.