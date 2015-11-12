Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены

Новости США. Любая мама знает, что роды – это целый вихрь эмоций, слёз и боли. Папы этот момент переживают по-разному.
Мужчина из США сделал селфи в родильном зале на фоне своей рожающей жены.
Новости США. Любая мама знает, что роды – это целый вихрь эмоций, слёз и боли. Папы этот момент переживают по-разному.
Мужчина из США сделал селфи в родильном зале на фоне своей рожающей жены.
На этом причудливом снимке мы видим мужчину в красной футболке, чьё лицо растянуто в широкой улыбке в тот момент, когда его дочь появляется на свет, сообщает Daily Mail. В это же время его жена лежит на больничной кровати, морщась из-за болезненных схваток. Это искреннее фото передаёт всю палитру эмоций женщины и мужчины во время родов.
Молодой отец сам разместил снимок в Сети.
Подпись к фотографии:
Моя жена хотела быть уверена, что кто-нибудь сможет запечатлеть наши эмоции в момент рождения нашей дочери. Вот я и сделал это фото.
Пользователи всемирной паутины над мужчиной подшучивают.
Комментарий к фотографии в Сети:
Это примерно тот случай, когда она говорит: «Нет! Мне ничего не нужно в честь нашей годовщины, хватит всего открытки».
Думаю, твоя жена убьёт тебя за этот поступок! Поздравляю с рождением малыша!
Ответ пользователя:
Ха-ха, спасибо! Вообще, я сделал это фото, чтобы отослать её братьям, которые всё спрашивали, как у нас дела.
Я показал это фото жене в перерыве между схватками, и она меня похвалила. Сейчас я читаю ваши комментарии в то время, как она кормит нашу здоровую девочку, весом 3 кг 400 г. 10 минут спустя её мама уже сама делала наши совместные фото.
Фото набрало уже более 1,5 млн просмотров с момента публикации.
Этот случай напоминает серию причудливых фото и видео, которые загружал в Instagram певец Робби Уильямс в 2014 году.
Фото. Робби Уильямс и его супруга
Робби Уильямс сопровождал вторые роды своей жены фотографиями и видео в Интернете.
Одним из примечательнейших стало фото Айды Филд, когда она спала в туфлях на высоких каблуках.
Робби Уильямс, певец:
Айда всегда безупречно выглядит, даже во время родов!
Также Уильямс опубликовал несколько видео. На одном из них он танцевали у жены в больничной палате, а в другом шутя рассказывал поклонникам о происходящем.
Робби Уильямс, певец:
Сейчас 7:15 утра, мы здесь с 10 вечера. Я знаю, вы беспокоитесь за нас, и гадаете, что у нас тут происходит. А у нас всё прекрасно!
Перевод: Светлана Конашевская