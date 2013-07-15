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Более 140 миллиардов рублей направят на подготовку учреждений образования Минской области к началу нового учебного года

15 июля 2013 14:38
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Новости Минской области. Более 140 миллиардов рублей направят на подготовку учреждений образования Минской области к началу нового учебного года.

В 25 школах проведут капитальный ремонт. В остальных учреждениях образования -косметический. Наводить лоск будут все: строители, учителя, родители и даже сами дети.

В коридорах школ Любанщины эти дни также шумно. Косметические, а где и капитальные ремонты затронет буквально каждую учебное заведение района.

Подробности смотрите в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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