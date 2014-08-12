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Более 100 новых торговых точек появится в Минске к концу года

12 августа 2014 18:02
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Новости Беларуси. Более 100 новых торговых точек появится в Минске к концу года. Большинство из них – магазины шаговой доступности. А внимание сконцентрируют на развивающемся Фрунзенском районе.

Сейчас в Минске около одного миллиона квадратных метров торговых площадей. И ежегодно в столице появляется 200-250 новых магазинов.

Так, по подсчетам специалистов, уже к концу 2015 года социальный стандарт по обеспеченности населения Минска торговыми площадями будет выполнен полностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В Минске обеспеченность составляет 500 квадратных метров на тысячу жителей. Мы к 2015 году планируем выйти на показатель 600 квадратных метров на тысячу жителей. Соответственно, в других городах, я имею в виду столицы: в Киеве 417 квадратных метров на тысячу жителей обеспеченность, в Москве – 743, в Париже будет 860 квадратных метров на тысячу жителей.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли # Сергей Барисевич

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