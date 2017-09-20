Боль при стенокардии: «Может отдавать в шею, руку, нижнюю челюсть, иногда просто даже болит зуб»

Новости Беларуси. О симптомах стенокардии рассказали в программе «Теледоктор».

Сергей Сосновский, заведующий кардиологическим отделением №2 УЗ «2-я городская клиническая больница»:

Самое опасное, конечно – это боль сердечная. И самая опасная из сердечной боли – это боль, которая возникает при недостатке поступления кислорода к сердечной мышце, то есть, при ишемии. Эта боль называется стенокардия. Стенокардия – это сигнал организма о том, что сердечной мышце не хватает кислорода. Может учащаться сердцебиение, но характер боли – очень специфичный. Это, в первую очередь, может быть сдавление груди. Это может быть распирание.

Может быть – пациент рассказывает – как лежит камень, жжение.

Как правило, вот такая боль. Но может боль радировать, то есть, может отдавать в шею, может отдавать в нижнюю челюсть, иногда у пациента просто даже болит зуб, отдаёт в руку, как правило, в левую. И есть случаи часто инфарктов, когда пациент лечит себе несколько дней альмагелем язвенной болезни обострение, а в итоге оказывается, что он переходил на ногах крупный инфаркт миокарда. Если эта боль возникла впервые, и она сопровождается ещё какой-то другой симптоматикой: допустим, внезапная слабость, человек вспотел, закружилась у него голова, или внезапно обморочное состояние – «скорая помощь», однозначно. У нас как бывает: человек что-то делает – грядки копает, забор строит. «Сейчас доделаю, потом отдохну». Так делать нельзя. Появилась боль – всё. Она должна пройти, а потом, пожалуйста, доделывай всё в более медленном темпе.