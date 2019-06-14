Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет. Чтобы они могли показать красоту нашей страны. Потому что, вы же понимаете, здесь приезжают личности своей страны: Фукса, тот же Брендл приезжает – Германия, Чехия. И они очень знамениты там. То есть то, что они покажут через свои соцсети, будет воспринято молодёжью тех стран, которые они представляют.