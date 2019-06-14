Прямой эфир

Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»

14 июня 2019 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Богданович о пиаре II Европейских игр: «По мнению друзей, соседних стран, мало кто знает»

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет. Чтобы они могли показать красоту нашей страны. Потому что, вы же понимаете, здесь приезжают личности своей страны: Фукса, тот же Брендл приезжает – Германия, Чехия. И они очень знамениты там. То есть то, что они покажут через свои соцсети, будет воспринято молодёжью тех стран, которые они представляют.

Богданович о II Европейских играх: «Хотелось бы, чтобы у всех туристов был постоянный Интернет»-1

# Европейские игры # общество # Александр Богданович

Другие новости рубрики

Все новости
Яна Мармыш: «Петь начала с садика, а профессионально, музыкальная школа – всё это началось с 14 лет»
14 июня 2019 09:51

Яна Мармыш: «Петь начала с садика, а профессионально, музыкальная школа – всё это началось с 14 лет»

Листовки с остановками на русском и латинице появились в общественном транспорте Минска
14 июня 2019 09:47

Листовки с остановками на русском и латинице появились в общественном транспорте Минска

Жара не ослабнет. На выходных в Беларуси будет до +33°C
14 июня 2019 09:03

Жара не ослабнет. На выходных в Беларуси будет до +33°C