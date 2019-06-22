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«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске

22 июня 2019 17:02
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Новости Беларуси. Прикоснуться к памяти, которую хранят белорусы о Великой Отечественной войне, могут и многочисленные гости Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Огромной популярностью в эти дни пользуется экспозиция Музея истории войны. Для посетителей организовали экскурсии с аудиогидами на 8 языках. Здесь уже побывали официальные делегации и туристические группы из Азербайджана, Дагестана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске-1

Татьяна Политыко, заведующая сектором Белорусского государственного Музея истории ВОВ:
Очень символично, что в этот день к нам увеличивается поток посетителей. К нам приходят из других стран очень много людей. Может быть, они и не знают о том, что 22 июня началась здесь война. Но, знакомясь с нашими экспонатами и благодаря нашим аудиогидам они получают достаточно много информации о том героическом и трагическом одновременно времени, которое пережили наши соотечественники.

«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске-4

Посетить экскурсию можно и без предварительной записи. Музей удобно расположился между главными спортивными объектами мультифорума и самой большой фан-зоной. Чтобы узнать больше о военной истории Беларуси и почтить память погибших с самого утра в музее собрались зарубежные туристы

«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске-7

Дмитрий Агафонов, турист (Литва):
Мы приехали из Вильнюса сегодня рано утром. Посетить музей решили потому, что интересуемся историей нашей страны и вашей страны соответственно, Великой Отечественной в частности. Музей очень понравился, богатая экспозиция. Мы приехали на вторые Европейские игры, посмотрим соревнования настольного тенниса. В принципе, открылась возможность хорошая посетить Беларусь.

«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске-10

Экскурсия по музею может обойтись иностранным болельщикам дешевле. Скидку получат владельцы «карты гостя». Она дает возможность сэкономить на развлечениях в перерывах между соревнованиями. Причем побывать в музее до торжественного закрытия спортивного мультифорума успеет каждый – время работы выставочных залов на время вторых Европейских игр продлили до 20:00.

«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске-13

# Беларусь помнит # общество # Татьяна Политыко # Дмитрий Агафонов # Фотофакт

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