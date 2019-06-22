«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске

Новости Беларуси. Прикоснуться к памяти, которую хранят белорусы о Великой Отечественной войне, могут и многочисленные гости Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа Огромной популярностью в эти дни пользуется экспозиция Музея истории войны. Для посетителей организовали экскурсии с аудиогидами на 8 языках. Здесь уже побывали официальные делегации и туристические группы из Азербайджана, Дагестана, Узбекистана и Кыргызстана.

Татьяна Политыко, заведующая сектором Белорусского государственного Музея истории ВОВ:

Очень символично, что в этот день к нам увеличивается поток посетителей. К нам приходят из других стран очень много людей. Может быть, они и не знают о том, что 22 июня началась здесь война. Но, знакомясь с нашими экспонатами и благодаря нашим аудиогидам они получают достаточно много информации о том героическом и трагическом одновременно времени, которое пережили наши соотечественники.

Посетить экскурсию можно и без предварительной записи. Музей удобно расположился между главными спортивными объектами мультифорума и самой большой фан-зоной. Чтобы узнать больше о военной истории Беларуси и почтить память погибших с самого утра в музее собрались зарубежные туристы

Дмитрий Агафонов, турист (Литва):

Мы приехали из Вильнюса сегодня рано утром. Посетить музей решили потому, что интересуемся историей нашей страны и вашей страны соответственно, Великой Отечественной в частности. Музей очень понравился, богатая экспозиция. Мы приехали на вторые Европейские игры, посмотрим соревнования настольного тенниса. В принципе, открылась возможность хорошая посетить Беларусь.