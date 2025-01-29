Блогеры во Дворце Независимости! Звёзды-миллионники поделились впечатлениями об экскурсии

Миллионы лайков Дворцу Независимости. 29 января символ белорусской государственности стал трендовым местом для так называемых контент-мейкеров. Ну, или творческой площадкой для почти 40 белорусских блогеров. На протяжении многих месяцев они принимали участие в самой народной общественно-культурной акции «Марафон единства». Сегодня здесь собрались как звезды-миллионники, так и владельцы микроблогов с необычной тематикой, но преданной аудиторией. Кадры на мобильные телефоны моментально заполонили все соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с комьюнити блогеров по залам, где проходят ключевые политические события страны, прогулялась и наша съемочная группа.

Уже с первых минут стало ясно: эта экскурсия обещает быть особенной. Съемки в режиме нон-стоп. А все, чтобы в реальном времени поделиться с фолловерами неповторимой атмосферой. Ни одна деталь не осталась без внимания – от знаковых подарков Первому до утонченных элементов декора.

Дмитрий Сивчик, блогер:

Впечатлен от того, насколько быстро построили Дворец Независимости. Я понимаю, проходя сейчас экскурсию, что это действительно наша гордость. Традиционно знакомство с Дворцом Независимости началось с Зала торжественных церемоний. Здесь популярным контент-мейкерам рассказали о том, как создавалось знаковое здание, отражающее дух белорусской нации, идентичности и культуры.