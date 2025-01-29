В Гомеле разработали программу для раннего выявления рака молочной железы

Новый уровень развития ждет города Беларуси. Ожидаем, что в Год благоустройства даже небольшие населенные пункты станут намного комфортнее и привлекательнее для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом регионы сегодня семимильными шагами подтягиваются к уровню основных социально-экономических показателей больших городов. И во многом дают фору столице. Например, система здравоохранения становится доступнее, эффективнее и ближе: от мобильных ФАПов до уникальных операций и внедрения искусственного интеллекта. Сильные регионы – сильная страна. Этот слоган не первый год двигает вперед многие сферы жизни белорусов. И медицина в этом списке – одно из приоритетных направлений. Тренд на совершенствование системы здравоохранения подхватили гомельские врачи. Там разработали программу для раннего выявления рака молочной железы. Анна Корольчук – о том, как сохраняют жизни.

Рост онкозаболеваемости – общемировая тенденция. Только в Беларуси за год выявляют около 60 тысяч новых случаев. Самой распространенной патологией среди женщин является рак молочной железы, который можно выявить на ранних стадиях. Помочь медикам в этой работе решили гомельские разработчики. Резиденты технопарка создали программу для анализа маммографических исследований.

Александр Арсеньев, руководитель отдела гомельской IT-компании:

Это был пилотный проект, первый, применена новая технология на базе ИИ. Большой акцент мы делаем не на город, а на регионы отдаленные, потому что именно там основная проблема – это кадры, исследования и население. Пропускная способность врачей не позволяет обработать всю ту информацию, которая им предоставляется. Благодаря совместным усилиям программистов, врачей и ученых в Беларуси появилась платформа, у которой нет аналогов в стране. Искусственный интеллект быстро и точно определяет новообразования, в том числе злокачественные. За время, потраченное медиком на изучение снимка, компьютер с умным софтом делает десятки заключений о состоянии пациенток, которых при необходимости направят к онкологу. Сейчас программу тестируют в четырех медучреждениях Гомеля, исследования прошли более тысячи женщин.