В Гомеле разработали программу для раннего выявления рака молочной железы
Новый уровень развития ждет города Беларуси. Ожидаем, что в Год благоустройства даже небольшие населенные пункты станут намного комфортнее и привлекательнее для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом регионы сегодня семимильными шагами подтягиваются к уровню основных социально-экономических показателей больших городов. И во многом дают фору столице. Например, система здравоохранения становится доступнее, эффективнее и ближе: от мобильных ФАПов до уникальных операций и внедрения искусственного интеллекта.
Сильные регионы – сильная страна. Этот слоган не первый год двигает вперед многие сферы жизни белорусов. И медицина в этом списке – одно из приоритетных направлений. Тренд на совершенствование системы здравоохранения подхватили гомельские врачи. Там разработали программу для раннего выявления рака молочной железы.
Анна Корольчук – о том, как сохраняют жизни.
Рост онкозаболеваемости – общемировая тенденция. Только в Беларуси за год выявляют около 60 тысяч новых случаев. Самой распространенной патологией среди женщин является рак молочной железы, который можно выявить на ранних стадиях. Помочь медикам в этой работе решили гомельские разработчики. Резиденты технопарка создали программу для анализа маммографических исследований.
Александр Арсеньев, руководитель отдела гомельской IT-компании:
Это был пилотный проект, первый, применена новая технология на базе ИИ. Большой акцент мы делаем не на город, а на регионы отдаленные, потому что именно там основная проблема – это кадры, исследования и население. Пропускная способность врачей не позволяет обработать всю ту информацию, которая им предоставляется.
Благодаря совместным усилиям программистов, врачей и ученых в Беларуси появилась платформа, у которой нет аналогов в стране. Искусственный интеллект быстро и точно определяет новообразования, в том числе злокачественные. За время, потраченное медиком на изучение снимка, компьютер с умным софтом делает десятки заключений о состоянии пациенток, которых при необходимости направят к онкологу. Сейчас программу тестируют в четырех медучреждениях Гомеля, исследования прошли более тысячи женщин.
Василий Антипенко, заведующий рентгеновским отделением Гомельской центральной городской клинической поликлиники:
Нам очень помогает программа, так как она оптимизирует наше время, улучшает точность исследований и уменьшает вероятность ошибок. Искусственный интеллект обрабатывает в течение пары секунд, человеку для этого исследования нужно минут 10-15.
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