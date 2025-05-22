Алим Селимов переизбран на должность председателя Белорусской федерации борьбы

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации борьбы. В ходе заседания был заслушан отчет за период с 2021 по 2024 год, а также состоялись выборы на пост руководителя и аппарат управления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четырехлетняя работа председателя Алима Селимова совпала с минувшим олимпийским циклом, и основными векторами в работе стала подготовка национальных команд к Играм в Париже, а также реализация новых проектов, связанных с детско-юношеским спортом, как в столице, так и в регионах. Акцент был сделан на построение бренда нашей борьбы, в том числе и за рубежом. Работа организации признана удовлетворительной и единогласным решением делегатов Алим Селимов переизбран на следующий срок.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Хочется поблагодарить всех делегатов, которые мне доверили очередной раз на эти четыре года развитие и популяризацию борьбы в нашей стране. В целом проделана очень большая работа в части материально-технического обеспечения во всей республике наших отделений, наших структурных подразделений. Видим со своей командой дальнейшее развитие белорусской борьбы. Продолжить то, что мы сделали, популяризировать еще более. Надеемся на высшие награды на Олимпийских играх.

В белорусской борьбе сформировался костяк лидеров, которые стабильно медально выступают на международных стартах, и это дает уверенность, что к олимпийскому году наши атлеты смогут не только побороться за лицензии, но и достойно выступить на Играх в Лос-Анджелесе.