«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. В 2017 году в Беларуси откроют еще 5 центров здоровья подростков и молодежи. Они появятся в Орше, Кобрине, Могилеве, Бобруйске и Гомеле.

Сегодня во многих городах страны уже работают 55 таких центров. Подростки сюда обращаются не только за консультациями к профильным врачам, но и за анонимной психологической помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.