«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. В 2017 году в Беларуси откроют еще 5 центров здоровья подростков и молодежи. Они появятся в Орше, Кобрине, Могилеве, Бобруйске и Гомеле.
Сегодня во многих городах страны уже работают 55 таких центров. Подростки сюда обращаются не только за консультациями к профильным врачам, но и за анонимной психологической помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Специалисты проходят специальные тренинги, разработаны специальные пособия по консультированию подростков, по психологическому консультированию, почему в эти центры дети идут более охотно, чем в традиционную систему здравоохранения, обращаются к школьным психологам, потому что это не медицинская помощь и не система образования, и возможность, конечно, анонимного решения своих проблем.
К слову, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. А решение психологических проблем и борьба с депрессией объявлены Всемирной организацией здравоохранения главной темой 2017 года.