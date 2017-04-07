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«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году

07 апреля 2017 06:20
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Новости Беларуси. В 2017 году в Беларуси откроют еще 5 центров здоровья подростков и молодежи. Они появятся в Орше, Кобрине, Могилеве, Бобруйске и Гомеле.

Сегодня во многих городах страны уже работают 55 таких центров. Подростки сюда обращаются не только за консультациями к профильным врачам, но и за анонимной психологической помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возможность анонимного решения своих проблем». 5 новых центров здоровья подростков и молодежи откроют в Беларуси в 2017 году-1

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Специалисты проходят специальные тренинги, разработаны специальные пособия по консультированию подростков, по психологическому консультированию, почему в эти центры дети идут более охотно, чем в традиционную систему здравоохранения, обращаются к школьным психологам, потому что это не медицинская помощь и не система образования, и возможность, конечно, анонимного решения своих проблем.

К слову, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. А решение психологических проблем и борьба с депрессией объявлены Всемирной организацией здравоохранения главной темой 2017 года.

# общество # Елена Богдан # Учреждения здравоохранения

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